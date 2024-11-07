Спрос на экспресс-доставку среди селлеров в Сочи вырос в 1,4 раза

В 2024 году в Сочи спрос на экспресс-доставку среди селлеров вырос в 1,4 раза. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы внутригородской доставки и сети складов «Даркстор у дома», имеющегося в распоряжении «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Годом ранее, когда проводился аналогичный опрос, экспресс-доставку клиентам предлагал каждый седьмой опрошенный селлер (13%), сейчас — почти каждый пятый (18%). В пятерку городов по уровню востребованности экспресс-доставки среди селлеров вошли Москва (37%), Санкт-Петербург (35%), Екатеринбург (30%), Татарстан (27%), Новосибирск (27%) и Краснодар (25%).

Около 82% селлеров в Сочи подобную услугу клиентам не предлагают. Тем не менее каждый десятый рассматривает возможность внедрить ее в течение следующего года и 9% — в преддверии предстоящих предновогодних распродаж. Таким образом, доля селлеров, предлагающих клиентам экспресс-доставку, в 2025 году может превысить 31%.

В пользу доставки опрошенные называют наличие в своем ассортименте товаров, на экспресс-доставку которых наблюдается высокий спрос, возможностью продать товар дороже, чем с более длительной доставкой, и другие причины. Те, кто экспресс-доставку внедрять не хочет, мотивируют это высокой стоимостью подключения (59%), отсутствием собственной инфраструктуры для обеспечения экспресс-доставки (50%).

Вячеслав Рыжков