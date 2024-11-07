Хозуправление Башкирии закажет медовые сувениры за 1,5 млн рублей
ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 18 ноября выберет поставщика сувенирной медовой продукции, следует из размещенной на сайте госзакупок информации. Начальная цена контракта — 1,5 млн руб., его профинансирует бюджет республики.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Поставлять сувениры необходимо в течение 2025 года. В общей сложности требуется 21 вид наборов стоимостью от 380 руб. до 30,64 тыс. руб. Это батманы с бортевым медом, бортевой и липовый мед в стеклянной банке, секционный мед, кейсы, в том числе музыкальный, с сотовым медом, подарочные наборы с разными видами меда, чаем и бальзамом и так далее.
На батманах из цельного липового массива должна быть выполнена произвольная зарисовка видов природы в технике лаковой живописи (художественная гуашь, акварель). Прямоугольный кейс необходимо сделать из многослойного микрогофрированного картона с выгравированным изображением достопримечательностей Уфы и надписями: «Натуральный сотовый мед», «Из Башкирии с любовью» и логотипом производителя. На противоположной стороне надпись дублируется на английском языке. Еще один кейс, сделанный из дерева, с надписью: «Башкирский мед в сотах» и национальным орнаментом по периметру, с музыкальным сопровождением при открывании, запирается двумя позолоченными замками.
Предыдущий контракт «Хозяйственного управления» на поставку медовых сувениров за 1,5 млн руб., заключенный с предпринимателем Азатом Юсуповым в октябре этого года, был расторгнут.