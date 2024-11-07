Хоккейный клуб «Торпедо» уступил ярославскому «Локомотиву»

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил ярославскому «Локомотиву» в серии буллитов 1:2. Об этом сообщили в «Торпедо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первая двадцатиминутка встречи завершилась вничью: на восьмой минуте матча шайбу в ворота «Локомотива» забросил нападающий «Торпедо» Артем Мисников. Хозяева льда сравняли счет на последней минуте первого тайма, отличился Даниил Бут. Ничейный счет не изменился до конца встречи, после овертайма была назначена серия буллитов, завершившаяся в пользу Локомотива.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал непростым матч, который мог повернуться в любую сторону. «Могли выиграть в основное время. Где-то не повезло, но это хоккей. Поэтому нет времени переживать. Нужно все переварить и двигаться дальше», — отметил господин Ларионов.

Сейчас «Торпедо» находится на седьмой строчке Западной конференции КХЛ с 26-ю очками, «Локомотив» — лидирует. Следующий матч торпедовцы проведут в Нижнем Новгороде 9 ноября, нижегородцы примут уфимский «Салават Юлаев».

Владимир Зубарев