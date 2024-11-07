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Губернатор Моор: более 90% опрошенных тюменцев считают себя счастливыми

В Тюменской области 92% жителей, опрошенных социологами, считают себя счастливыми. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, подведя итоги Губернаторских чтений, которые прошли в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева, передают в информационном центре регионального правительства.

Лариса Паутова (слева), губернатор Александр Моор (второй справа)

Лариса Паутова (слева), губернатор Александр Моор (второй справа)

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Лариса Паутова (слева), губернатор Александр Моор (второй справа)

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Во время чтений с докладом выступила доктор социологических наук, управляющий директор Общероссийского общественного фонда (ФОМ) Лариса Паутова. По ее словам, российское общество находится в длительном стрессе — на него сильно повлияли пандемия и спецоперация. Со ссылкой на соцопросы она отметила, что большинство россиян причисляют себя к патриотам, считают Россию богатой и свободной страной.

По данным социальных исследований, более 80% тюменцев положительно отзываются о положении дел в регионе. Кроме того, 78% жителей области уверены, что у молодежи сегодня есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успеха в жизни.

«Как видите, оснований для пессимизма у нас нет. Но и в безоглядный оптимизм тоже впадать не стоит. "Головокружения от успехов" быть не должно»,— отметил господин Моор, добавив о важности выполнения поставленных задач, несмотря на трудности.

Полина Хабарова

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