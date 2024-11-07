В Ярославской области не смогли выполнить ремонт фасадов в 2024 году

В Ярославской области планы ремонта фасадов за счет средств областного бюджета в 2024 году не исполнены. Об этом на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике облдумы сообщил министр финансов региона Алексей Долгов. Деньги были выделены региональному фонду капитального ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мы часть средств перенесли на следующий год. В этом году 50 млн в действующем бюджете. Пока исполнения нет»,— сказал Алексей Долгов.

В следующем году фонд вновь попытается приступить к ремонту фасадов, на это в проекте бюджета предусмотрено 400 млн руб.

«Сейчас для этого идет разработка проектно-сметной документации, чтобы 2025 год стал качественно другим для фонда капремонта и они израсходовали все выделенные средства»,— сказала и.о. министра ЖКХ региона Елена Дмитриевская.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первоначально на ремонт фасадов домов в исторических центрах городов области в 2024 году планировалось направить 1 млрд руб. Однако позже 500 млн руб. перенесли на 2025 год из-за неготовности проектов. Затем была перераспределена и большая часть оставшихся средств.

Антон Голицын