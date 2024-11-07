Олимпийский фонтан в Сириусе сыграет африканские произведения

Поющий фонтан в Олимпийском парке на четыре дня сменит свой репертуар. С 7 по 10 ноября он исполнит африканские композиции по случаю международного министерского форума «Россия — Африка», сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Специальная программа будет включать в себя этнические мелодии и мировые хиты: Africa (Ethno Music Orchestra), Yeke Yeke (Mory Kant), 7 Seconds (Youssou N'Dour, Neneh Cherry), CKay (Love Nwantiti). Всего запланировано 13 произведений.

Шоу поющего фонтана проходит в Сириусе ежедневно. В ноябре программа начинается в 18:00 и длится ровно час. Каждый день репертуар меняется. В понедельник звучит русская классика, во вторник — музыка из кинофильмов. В среду гостям представляют венский вальс, в четверг — популярную музыку. Пятница — это день произведений великих композиторов. На выходных звучит джаз и латиноамериканские мелодии.

Александра Каверина