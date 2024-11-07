В базе мошеннических счетов ЦБ оказались данные легальных клиентов банков

Клиенты банков столкнулись с проблемой при обслуживании счетов из-за того, что их данные попали в базу Банка России с реквизитами мошеннических счетов. ЦБ считает, что риск необоснованного попадания сведений в эту базу минимален.

О попадании легальных клиентов в базу «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» РБК рассказали вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова, представитель ВТБ, а также два источника в крупных кредитных организациях. Forbes в августе также сообщал, что с такой проблемой столкнулись клиенты нескольких банков. С 25 июля кредитные организации должны на два дня блокировать денежные переводы, если реквизиты получателя содержатся в базе данных ЦБ.

Представитель Центробанка сказал РБК, что база пополняется на основании полученной информации от банка-отправителя и банка—получателя платежа. ЦБ проверяет информацию и вносит данные в базу «на основе определенных правил и алгоритмов». «Поэтому риск необоснованного попадания сведений в базу данных Банка России минимален»,— сказал представитель регулятора.

АБР не зафиксировала «массовый характер проблемы», но признает ее наличие. В ВТБ рассказали, что в базе данных ЦБ оказалось «незначительное число» легальных клиентов кредитной организации. Как объяснил представитель банка, зачастую это происходит из-за кражи персональных данных.

Подробнее о критериях мошеннических операций — в материале «Ъ» «Переводы через пень-колоду».