В Казани с 9 ноября изменится схема движения автобусов № 68 и 70

В Казани с 9 ноября в связи со строительством второй очереди Вознесенского тракта изменится схема движения автобусов № 68 и 70, сообщает пресс-служба мэрии города.

Автобус №70, движущийся в центр города, будет следовать по ул. Умырзая, ул. Иман, новой дороге-дублеру Вознесенского тракта и ул. Закиева, а затем продолжит движение по прежнему маршруту. При движении в сторону ЖК «Весна» изменений не предусмотрено.

Маршрут автобуса №68 завершится на остановке «поселок Вознесенское».

Анар Зейналов