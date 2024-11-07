Эксперты в Сочи прогнозируют новый рекорд инвестиций в недвижимость России

Представители консалтинговых компаний CORE.XP и IBC Real Estate прогнозируют рекордный объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам 2024 года. Эксперты озвучили свои оценки на выставке коммерческой недвижимости Mallpic в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владимир Пинаев, генеральный директор CORE.XP, сообщил, что за 10 месяцев 2024 года объем инвестиций уже достиг 955 млрд руб., что на 10% превышает показатель всего 2023 года. Он предполагает, что итоговая сумма может впервые преодолеть отметку в 1 трлн руб.

Алексей Ефимов, глава IBC Real Estate, дает другую оценку — 900–950 млрд руб., что также станет историческим максимумом для российского рынка недвижимости. На момент выступления экспертов объем инвестиций составлял 879 млрд руб.

Основными драйверами инвестиционной активности в 2024 году стали офисная недвижимость (354 млрд руб.), жилая недвижимость (253 млрд) и складской сегмент (163 млрд). Оставшиеся средства были направлены в торговую недвижимость, многофункциональные комплексы и гостиницы.

Господин Пинаев отметил, что, в отличие от прошлого года, когда рекорд был обусловлен продажами активов уходящих из России иностранных компаний, в 2024 году основными инвесторами выступают российские компании и частные лица. Дефицит качественных офисных площадей стимулирует бизнес приобретать помещения в собственность вместо аренды.

Эксперты также отмечают рекордный объем инвестиций девелоперов в земельные участки под жилищное строительство, несмотря на снижение спроса в этом сегменте. Пик активности пришелся на начало года, сейчас интерес застройщиков к приобретению новых участков постепенно снижается.

Вячеслав Рыжков