Минспорта Башкирии: первые состязания во Дворце борьбы пройдут в ноябре

Решение провести Кубок России по греко-римской борьбе среди мужчин в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой, а не в недавно открытом Дворце борьбы связано с тем, что место соревнований было заранее определено единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий. Как сообщили «Ъ-Уфа» в республиканском минспорта, этот график был утвержден в конце 2023 года. Первые спортивные соревнования во Дворце борьбы пройдут в ноябре, отметили в министерстве.

Строительство уфимского Дворца борьбы началось в июне 2022 года и обошлось в более чем 6,5 млрд руб. Комплекс официально открыли 31 августа этого года, но до сих пор соревнования в нем не проводили. Планировалось, что во Дворце борьбы будут работать тренажерный зал, спортивные секции, гостиница, ресторан, спортивные бары.

Идэль Гумеров