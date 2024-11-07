Семьям погибших в Курской области военных из Татарстана выплатят по 2 млн рублей

Семьи военнослужащих из Татарстана, погибших при отражении нападения на Курскую область, получат единовременные выплаты в размере 2 млн рублей. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Выплаты предусмотрены для семей военнослужащих, погибших при выполнении задач по защите территорий в рамках специальной военной операции. Кабинету министров Татарстана поручено привести все нормативные акты в соответствие с новым указом и обеспечить его исполнение.

Единовременные выплаты для семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, были введены в Татарстане в июне 2022 года.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действуют режимы контртеррористической операции и чрезвычайного положения регионального масштаба.

Анар Зейналов