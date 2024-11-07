На Волге продолжится маловодье

В ноябре в Волжско-Камский каскад водохранилищ ожидается приток в объемах 8,5-12,5 км3, что составляет 77% от нормы. Об этом сообщили в Росводресурсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В октябре в каскад поступило 9,3 км3 воды, что составило 62% от нормы. О низком уровне воды в Рыбинском водохранилище ранее сообщали жители Ярославской области в социальных сетях. По данным сайта «Русгидро», уровень Рыбинского водохранилища на 6 ноября составил 99,03 м по Балтийской системе при нормальном подпорном уровне (полное наполнение водохранилища) 101,81 м. При этом уровень Угличской ГЭС близок к нормальному уровню — 112,74 м (НПУ —112,82).

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования, министерство направило обращение в Росводресурсы об уменьшении расходов на водохранилище. Предложения региона были учтены. До 20 ноября средние сбросы по гидроузлу составят 650 - 700 куб.м/с, а затем уменьшатся до 400 - 450 куб.м/с.

Алла Чижова