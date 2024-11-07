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В Башкирии водитель скорой помощи предстанет перед судом за смерть пациентки

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 54-летнего водителя скорой помощи, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале этого года фигурант уголовного дела вез пациентку в больницу в автомобиле Ford Transit. Обвиняемый выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Пациентка погибла на месте. Кроме этого, травмы получили два фельдшера, водитель скорой и сопровождающий пациентку.

Отмечается, что водитель признал вину.

Майя Иванова

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