В Ярославской области в школах и детсадах усилили санитарные меры

В Ярославской области в связи с сезонным подъемом заболеваемости в образовательных учреждениях усиливают санитарные меры. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Министр образования региона Ирина Лобода пояснила, что выявлять детей с признаками недомогания помогут проведение утреннего осмотра и измерение температуры. Она также обратилась к родителям, которым рекомендовала не приводить в школу ребенка с симптомами заболевания.

«Важно контролировать температурный режим в помещениях, обеспечивать безопасное проветривание, проводить регулярную уборку с использованием дезинфицирующих средств»,— дополнила госпожа Лобода.

По данным министерства образования на 5 ноября, в регионе на карантин частично закрыта одна школа (один класс) и два детских сада (4 группы).

Алла Чижова