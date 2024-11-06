«Художник должен быть голодным, но это спорное утверждение»

Комиссии думы Екатеринбурга по образованию и по муниципальному управлению провели совместное выездное заседание в Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ). Это один из трех муниципальных вузов в России, и сейчас она работает в здании, которое является памятником конструктивизма 1935 года. Депутаты обсудили, должен ли муниципальный вуз зарабатывать деньги, стоит ли вернуть распределение после учебы и когда получится отреставрировать объект.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ознакомление с Екатеринбургской академией современного искусства депутаты начали со здания, которое находится рядом с основным помещением, где располагается академия. Первый этаж сейчас находится в собственности частных организаций — там работает «Пятерочка» и магазин промышленных товаров. Как рассказал депутатам глава управления культуры городской администрации Илья Марков, их планируют выкупить в 2026 году. Ориентировочно на это потребуется 100 млн руб. В 2025 году хотят актуализировать уже подготовленный проект реконструкции этих помещений.

Как отметила ректор ЕАСИ Марина Ахьямова, сейчас здание находится в аварийном состоянии из-за пожара, произошедшего в 2020 году. Площади законсервированы и уже подготовлены к ремонту, там заменили трубы отопления и установили новые батареи, пластиковые окна. В здании деревянные перекрытия, и в ходе ремонта их планируют сохранить, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на конструкцию здания и не нарушать его исторический вид.

ЕАСИ делит здание с центром культуры Орджоникидзевского района, которое относится к объекту культурного наследия Фабрика-кухня УЗТМ, в апреле 2022 года там завершили капитальный ремонт, обновив фасад и интерьеры, сохранив, например, исторические люстры и два полотна 1954 года шириной по восемь метров в одном из лестничных пролетов. Отреставрировать полотна сейчас невозможно, поскольку в городе нет достаточно больших катков, на которые их можно накатать, а при складывании краска может осыпаться, пояснила Марина Ахьямова. Отреставрировать их, не снимая со стены, также будет сложно из-за высоты, на которой висят полотна. Переговоры о работах велись с директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никитой Корытиным. Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев отметил, что на входе в «Эрмитаж-Урал» (входит в ЕМИИ) висит полотно не меньших размеров, и предложил «поговорить еще».

После осмотра Марина Ахьямова рассказала, что в вузе функционируют шесть образовательных программ, в том числе визуальные коммуникации, журналистика в сфере культуры, менеджмент в области культуры, танцевальные специальности, а также прикладная информатика и цифровое искусство. В 2026 году планируется открыть новую специальность, связанную с джазовым искусством, но для таких занятий не хватает специалистов.

На программы ЕАСИ ежегодно поступают 300 студентов, при этом образование 250 из них оплачивается из муниципального бюджета, еще 50 занимаются на платной основе.

Из выпускников академии, по словам госпожи Ахьямовой, 90% оказываются трудоустроены, при этом еще 10% поступают на программы магистратуры в другие вузы. Около 75% работают в сфере культуры, при этом 50% выпускников трудоустроены в муниципальные учреждения Екатеринбурга.

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Руководитель управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, отвечая на вопросы депутатов, рассказал, что на ремонт и оснащение здания было потрачено 138 млн руб., каждый год академия зарабатывает 8 млн руб., дополнительно из муниципального бюджета ей выделяют около 65 млн. руб. Он высоко оценил работу ЕАСИ, сообщив, что наиболее важным, на его взгляд, является «современный дизайн мышления».

Депутат от «Единой России» Виктор Сомиков поинтересовался, есть ли у вуза возможность зарабатывать больше средств.

«Художник, конечно, должен быть голодным, но это очень спорное утверждение»,— добавил он. По его словам, бюджет не сможет индексировать заработные платы преподавателей, в том числе высокого уровня, поэтому единственный для учреждения выход — начать зарабатывать больше самостоятельно.

Господин Марков сообщил, что в планах увеличить число платных мест для студентов, обучающихся по программам дополнительного образования, а также создать НКО на базе вуза, чтобы иметь возможность заявляться на грантовые конкурсы и таким образом снизить затраты на проекты вуза.

Депутат Михаил Матвеев отметил, что основной целью ЕАСИ было закрыть «дыру» в кадрах в сфере культуры муниципальных учреждений. Он напомнил, что в Советском союзе существовала практика распределения на рабочие места, которую можно вернуть, если обучение оплачивается из муниципального бюджета. Ему возразил господин Киселев, отметив, что подсчет занятых рабочих мест говорит о «механистическом подходе», а выпускники ЕАСИ в целом повышают культурный уровень города и задают стандарты культурного потребления, даже работая в частных организациях.

По итогам заседания депутаты единогласно приняли информацию о работе академии современного к сведению.

Анна Капустина