На саммите в Казани не обсуждали создание единой валюты БРИКС

В дни проведения саммита БРИКС в Казани главы государств не обсуждали создание единой валюты объединения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По мнению Дмитрия Пескова, сейчас вряд ли возможно создать единую валюту БРИКС.

«Велась ли предметно речь о создании единой валюты БРИКС? Нет, не велась. Это вряд ли возможно в настоящее время»,— заявил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков отметил, что на платформе БРИКС обсуждали создание в ближайшем будущем новых инструментов и платформ, с помощью которых государства с более высоким уровнем развития могут инвестировать в страны с уровнем развития пониже.

Диана Соловьёва