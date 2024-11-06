СКР начал проверку из-за гибели тракториста в Тюменской области
В 10 км от села Петелино (Ялуторовский район Тюменской области) СКР организовал проверку из-за гибели 57-летнего тракториста. Его затянуло в машину по прессованию сена, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: СКР По Тюменской области
По данным СКР, днем 6 ноября тракторист с помощью пресс-подборщика прессовал солому. Механизм забился, после чего тракторист начал устранять засор. «В какой-то момент мужчину затянуло в пресс-подборщик. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью»,— добавили в СКР.
На данный момент следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников предприятия и очевидцев.
Помимо этого, проверку начала региональная прокуратура.