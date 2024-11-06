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СКР начал проверку из-за гибели тракториста в Тюменской области

В 10 км от села Петелино (Ялуторовский район Тюменской области) СКР организовал проверку из-за гибели 57-летнего тракториста. Его затянуло в машину по прессованию сена, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СКР По Тюменской области

Фото: СКР По Тюменской области

По данным СКР, днем 6 ноября тракторист с помощью пресс-подборщика прессовал солому. Механизм забился, после чего тракторист начал устранять засор. «В какой-то момент мужчину затянуло в пресс-подборщик. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью»,— добавили в СКР.

На данный момент следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников предприятия и очевидцев.

Помимо этого, проверку начала региональная прокуратура.

Виталий Красиков

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