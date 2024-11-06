Три нижегородских компании инвестируют в развитие производства 3,2 млрд рублей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес на рассмотрение регионального парламента три проекта инвестиционных соглашений с ООО «Посуда», ООО «НПО "Стальпром"» и ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». Компании претендуют на налоговые льготы при реализации инвестпроектов по расширению производства.

В частности, ООО «Посуда» (на 100% принадлежит турецкой Turkiye Sise ve Cam Fabrikalar) планирует направить более 2,5 млрд руб на проект по модернизации стекловаренной печи, технологических линий и оборудования. Компания рассчитывает получить льготы по налогу на имущество на 70,9 млн руб.

ООО «НПО "Стальпром"» намерено построить на своей площадке производственный и административный корпуса, а также реконструировать гараж. Это поможет копании выстроить полный цикл производства металлического решетчатого настила. Объем инвестиций в проект составит 324 млн руб. На время реализации инвестпроекта компания претендует на льготы по налогу на имущество на 16 млн руб.

ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» планирует инвестировать почти 388 млн руб. в проект по расширению производства высоковольтной арматуры, закупку оборудования и строительство нового цеха. Компании могут быть предоставлены льготы по налогу на имущество на 19 млн руб.

Региональные власти присвоили всем трем проектам статус приоритетных. Областное заксобрание рассмотрит вопрос об утверждении инвестиционных соглашений и предоставлении налоговых льгот предприятиям на заседании в конце ноября.

Андрей Репин