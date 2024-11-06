Полиция Чебоксар нашла мужчину, стрелявшего в детский центр

Сотрудники полиции Чебоксар установили личность мужчины, который обстрелял дверь в детский центр в микрорайоне Новый город. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Чебоксары.

Инцидент произошел вечером 2 ноября на ул. Новгородской. В СМИ сообщалось, что пули пробили стекло входной двери детского центра. В тот же день сотрудники полиции приняли меры по установлению подозреваемого.

Полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Диана Соловьёва