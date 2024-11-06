Мэра Казани в 7-й раз переизбрали президентом Евразийского отделения ОГМВ

Сегодня на Всемирном форуме городов в Каире мэра Казани Ильсура Метшина переизбрали президентом Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Ильсур Метшин занимает этот пост с 2006 года. Сегодня его переизбрали президентом Евразийского отделения ОГМВ в седьмой раз. До этого мэр Казани был переизбран в 2021 году.

Ильсур Метшин поблагодарил участников собрания и напомнил о своей встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Одной из тем встречи стало реформирование структуры ООН.

«Он (Антониу Гутерриш) уверил меня, что в измененной структуре ООН найдется место для местных и региональных властей, которые будут официально представлены за столом переговоров и смогут вносить свой вклад в формирование глобальной повестки дня»,— заявил Ильсур Метшин.

На заседании сегодня также представили новых членов Евразийского отделения ОГМВ: Агрыз и Иннополис из Татарстана.

ОГМВ — глобальная сеть из 240 тыс. городов и регионов из 140 стран. Организация состоит из семи региональных отделений, одно из которых — «ОГМВ-Евразия».

Диана Соловьёва