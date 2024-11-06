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Свердловский «Парк сказов» занял второе место в премии Russian Traveler Awards

«Парк Сказов» в Арамили (Свердловская область) занял второе место в номинации «культурно-досуговое/общественное пространство» премии Russian Traveler Awards, сообщили в департаменте информполитики региона. За него проголосовало 15 тыс. человек (27 % от всех проголосовавших).

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&quot;Парк Сказов&quot;

"Парк Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

&quot;Парк Сказов&quot;

"Парк Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

&quot;Парк Сказов&quot;

"Парк Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

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"Парк Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

"Парк Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

"Парк Сказов"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Первое место в номинации занял Московский зоопарк с 29%, третье — лесной комплекс «Ягом» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) с 12%.

Премия проводилась через онлайн-голосование. Ее организатор — журнал Russian Traveler (создан российской редакцией National Geographic).

«Парк сказов» был открыт в 2015 году. Расположен на территории 6 га рядом с Екатеринбургом — в Арамили. Состоит из тематических зон, посвященных уральским сказам Павла Бажова и русским сказкам.

Виталий Красиков

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