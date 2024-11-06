Дело о покушении на дачу взятки сотруднику ДПС завели на водителя в Семенове

В городе Семенове Нижегородской области водителя подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС. По информации регионального СУ СК, подозреваемый пытался передать полицейскому 40 тысяч рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как полагает следствие, 27 октября водитель, на которого хотели составить протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, предложил инспектору взятку, чтобы избежать административной ответственности. Полицейский принять деньги отказался и пресек противоправные действия нарушителя. Вину подозреваемый признал частично, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Галина Шамберина