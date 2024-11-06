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В Свердловской области с начала года выявили 28 преступлений в сфере ЖКХ

На территории Свердловской области с начала 2024 года полиция выявила 28 преступлений в сфере ЖКХ. Как сообщил «Ъ-Урал» глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, шесть из них уже расследованы и направлены для рассмотрения в суд.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, один из эпизодов произошел в Екатеринбурге: в период с мая 2022 года по декабрь 2023 года в одной из коммерческих компаний в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской области» было похищено более 1 млн. руб. По словам полковника Горелых, это произошло путем их перечисления под видом целевых займов без намерения возврата. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«При подведении ежеквартальных итогов служебной деятельности территориальных ОВД руководством главка детально анализируются наработки оперуполномоченных и следователей, ставятся конкретные задачи по активизации работы в сфере ЖКХ с целью недопущения фактов коррупции и хищений»,— отметил Валерий Горелых.

В сентябре Первоуральский городской суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима и штрафу 1,5 млн руб. бывшего заместителя директора «Водоканала» Сергея Матафонова. Как считает следствие, в частности, в период с октября по декабрь 2019 года он получил взятку от индивидуального предпринимателя, занимавшегося реконструкцией сетей водоснабжения и водоотведения в Первоуральске, в размере 750 тыс. руб. «за общее покровительство коммерческой деятельности, в том числе за беспрепятственную приемку выполненных работ».

Полина Хабарова

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