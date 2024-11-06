Скончалась президент челябинского Союза женщин-предпринимателей Вера Соколова

Ушла из жизни президент Союза женщин-предпринимателей Челябинской области Вера Соколова. Администрация Челябинска выразила соболезнования ее родным.

«Вера Николаевна была примером активной жизненной позиции для нескольких поколений предпринимателей. Под ее чутким руководством в Челябинске были реализованы многие социальные проекты, а ее широкая общественная деятельность по праву заслужила признание и уважение»,— отмечает пресс-служба мэрии.

Помимо руководства Союзом женщин-предпринимателей, Вера Соколова занималась управлением сетью цветочных магазинов «Цветопторг». Она также входила в состав «Южно-Уральской торгово-промышленной палаты».