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В Башкирии увеличат количество киосков по продаже прессы

В Башкирии планируют установить нормативы минимальной обеспеченности населения количеством торговых объектов по продаже периодической печатной продукции на 2024-2028 годы. Соответствующий проект постановления правительства Башкирии, разработанный министерством торговли и услуг, размещен на официальном портале региона для общественного обсуждения до 13 ноября.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как указано в проекте документа, всего в Башкирии должно быть установлено не менее 1,83 тыс. киосков по продаже газет и журналов в 54 районах и девяти городах. Больше всего их требуется в Уфе, где планируются 533 киоска, и в Стерлитамаке — 126 киосков.

«В Минпромторг России поступает информация о сокращении представленного в торговых сетях ассортимента периодической печатной продукции (а в некоторых случаях о его абсолютном исключении), что влечет за собой ограничение доступа населения к средствам массовой информации»,— сообщил «Ъ-Уфа» исполняющий обязанности министра торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.

По его словам, для «исправления ситуации, а также восполнения на рынке предложения периодической печатной продукции» необходимо увеличить количество «нестационарных торговых объектов, стационарных торговых объектов и объектов почтовой связи, в ассортименте которых представлена печатная продукция».

«Если говорить простыми словами, теперь в Башкортостане будут специальные правила для магазинов. Эти правила обяжут магазины продавать больше газет и журналов. Это значит, что у нас будет больше мест, где можно купить печатные издания. Цель этих правил — сделать так, чтобы у всех людей была возможность покупать газеты и журналы. Это поможет поддержать печатные СМИ и обеспечить доступ к информации для всех»,— добавил Алексей Гусев.

Майя Иванова

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