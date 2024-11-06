Двух подростков из Казани осудят за сбыт наркотиков в особо крупном размере

В Казани двое несовершеннолетних предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в сентябре 2024 года несовершеннолетние через Интернет получили от неизвестного координаты тайника с наркотическим средством весом более 400 г. Подростки за денежное вознаграждение расфасовали вещество в 47 свертков. Сотрудники СУ СКР по Татарстану и регионального МВД задержали двух несовершеннолетних, когда они раскладывали закладки по тайникам.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва