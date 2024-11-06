Военная прокуратура отменила мобилизацию уральца с ВИЧ

Военная прокуратура ЦВО отменила мобилизацию жителя Свердловской области, которого отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) с диагнозом ВИЧ-инфекции. Об этом депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Только что получил ответ военной прокуратуры ЦВО: решение о призыве гражданина на военную службу в рамках частичной мобилизации отменено, необходимые документы направлены командованию воинской части»,— рассказал господин Иванов, отметив, что мужчина еще находится в зоне спецоперации.

В период в мобилизации в 2022 году мужчина был отпущен домой из-за подтвержденного заболевания. В сентябре этого года Максим Иванов сообщил, что летом свердловчанину пришло письмо от Минобороны РФ, в котором его обозначали самовольно оставившим часть и заявили, что прекращают денежные выплаты, которые, по словам депутата, мужчина ни разу не получил. В связи с этим свердловчанин отправился в военкомат за разъяснениями, откуда его направили в воинскую часть, затем на военно-врачебную комиссию (ВВК), а позже — в зону СВО.

Полина Хабарова