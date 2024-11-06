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Елена Шмелева стала «крестной матерью» нового атомного ледокола «Чукотка»

Председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева стала «крестной матерью» четвертого серийного универсального атомного ледокола «Чукотка». Его сегодня, 6 ноября, спустили на воду для дальнейшей достройки.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Крещение» кораблей — это давняя традиция судостроителей. О форштевень нужно разбить бутылку шампанского, чтобы судно соприкоснулось «с морской пеной». Согласно морской примете, бутылка должна обязательно разбиться с первого раза.

В церемонии спуска ледокола принял участие президент России Владимир Путин. Он обратился к присутствующим по видеосвязи.

«Чукотка» — это четвертый ледокол проекта 22220. Это суда, которые могут менять осадку и проходить мелководье и устья рек. Атомное судно было заложено в 2020 году, на нем уже установлены реакторы РИТМ-200 и почти все основное оборудование.

Ледоколы активно используются, в том числе для изучения Арктики. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Сириуса, сегодня ученые Научно-технологического университета вернулись из 45-дневной экспедиции, где занимались исследованием баланса углерода трех морей российской Арктики: Карского, Восточно-Сибирского и моря Лаптевых. Из-за таяния льдов и разрушения подводной мерзлоты в атмосферу выходят парниковые газы, усиливая глобальное потепление. Данные, полученные в экспедиции, помогут ученым оценить экологическое состояние шельфа морей и уточнить особенности поведения метана после его разгрузки. С собой в Сириус они привезли несколько сотен проб, с которыми будут работать в ближайшее время.

Александра Каверина

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