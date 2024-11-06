Аэропорт Кургана закрыли из-за метели до вечера 6 ноября

Аэропорт Кургана перестал принимать самолеты из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения будут действовать до 21:00 6 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиапредприятия.

Самолет, направлявшийся в Курган из Сочи, приземлился в Челябинске. Его вылет, по данным онлайн-табло, назначен на 20:45.

В Курганской области действует штормовое предупреждение. 6 и 7 ноября в регионе ожидается метель, на дорогах снежный накат, местами заносы. Ветер северо-западный 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.