«Корейским автомобилям у нас доверяют гораздо больше, чем китайским»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о планах концерна из Южной Кореи в отношении российского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KG Mobility Фото: KG Mobility

Небывалый ажиотаж вызвала новость о том, что в России уже в первом квартале 2025 года будут официально представлены автомобили корейской марки KG Mobility (KGM). Под этим совсем не известным нам брендом скрываются на самом деле машины, чьи имена хорошо нам знакомы. До 2023 года марка называлась SsangYong, и ее автомобили поставлялись на отечественный рынок аж с конца девяностых годов прошлого века. По оценке Ассоциации европейского бизнеса, с 2005-го по 2015-й гг. в России было продано порядка 175 тыс. SsangYong, причем большинство из них были выпущены на территории РФ. Если вы не забыли, производство этих корейских машин было локализовано в Таганроге, и до сих пор на улице можно увидеть, на мой взгляд, очень удачные по дизайну внедорожники SsangYong Korando под именем ТагАЗ Tager.

Понятно, что нашего потребителя эта новость интересует не с точки зрения того, как компания из Южной Кореи будет обходить западные санкции. Ему важнее, что в официальной продаже появятся корейские автомобили, которым, напомню, у нас гораздо больше доверяют, чем китайским, в первую очередь с точки зрения их ресурса. Напомню, что, по данным экспертов «Авто.ру», самыми востребованными на российском вторичном рынке иномарками по-прежнему остаются Kia Rio и Hyundai Solaris. Конечно же, не только потому, что они корейские, но и потому, что в свое время были проданы у нас огромными тиражами. Именно поэтому в тройку лидеров входит и совсем не корейский Ford Focus, и тем не менее.

Как заявил российский дистрибутор KGM, сейчас готовятся к запуску дилерские центры, которые планируется открыть в крупных городах, а сами автомобили проходят сертификацию. Что именно у нас будет продаваться, пока не сообщается. Упомянуто только, что это будут как переднеприводные, так и полноприводные модели. На сегодняшний день в модельную линейку KGM входят кроссоверы Tivoli, Korando и Torres, рамный внедорожник Rexton, электрические Korando и Torres EVX, а также пикапы Musso и Musso Grand.