Продолжительность жизни родившихся в 2023 году в Башкирии составит 73,2 года

Ожидаемая продолжительность жизни родившихся в 2023 году в Башкирии составит 73,17 года. Как следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России», мужчины будут жить в среднем 67,67 года, женщины — 78,83 года.

У городского населения продолжительность жизни прогнозируется выше: 68,86 года у мужчин и 79,33 года у женщин. Для сельских жителей — 65,71 года и 77,83 года соответственно.

По ожидаемой продолжительности жизни среди регионов ПФО Башкирия занимает четвертое место. Наиболее высокие показатели в округе прогнозируются в Татарстане (75,25 года), Мордовии (73,78 года) и Саратовской области (73,27 года).

В целом по России дольше всего будут жить люди, рожденные в 2023 году в Дагестане (79,87 года), Москве (79,38 года) и Ингушетии (79,2 года). Наиболее низкая продолжительность жизни прогнозируется в Чукотском автономном округе (66,56 года), Тыве (66,59 года) и Забайкалье (67,17 года).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — показатель, который оценивает, какое число лет в среднем предстояло бы прожить родившимся в этом году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте остался бы таким, как в год, для которого вычислен показатель. Ожидаемая продолжительность жизни является обобщающей характеристикой современного уровня смертности во всех возрастах.

Наталья Балыкова