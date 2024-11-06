В Уфе вновь на два часа закроют Восточный выезд

С 02:00 до 04:00 часов 1 декабря закроют движение по Восточному выезду по направлению из Уфы к трассе М-5. В это время там будут монтировать весогабаритные рамки, сообщает пресс-служба министерства транспорта Башкирии. В обратном направлении движение будет проходить в обычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Во время проведения данных работ необходимо перекрыть проезжую часть для того, чтобы обеспечить безопасность пользователей автомобильной дороги. Монтаж конструкций весогабаритных рамок будет проводиться в период наименьшего трафика — ночью в течение двух часов»,— рассказала исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Она попросила водителей «с пониманием отнестись к временным неудобствам» и учитывать «ограничение при планировании поездок».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Уфе 20 октября с 02:00 до 04:00 уже закрывали движение по Восточному выезду из-за монтажа весогабаритных рамок.

Майя Иванова