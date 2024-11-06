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Инвентаризацию бомбоубежищ проведут в Нижегородской области

Инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны проведут в Нижегородской области. Согласно распоряжению регионального правительства, отчеты об инвентаризации необходимо предоставить в областное ГУ МЧС до 1 декабря 2024 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Этим же документом правительство создало инвентаризационную комиссию, которую возглавил заместитель губернатора Петр Банников. Муниципалитетам в свою очередь рекомендовано организовать инвентаризацию на своих территориях и создать для этого соответствующие подкомиссии.

В Нижнем Новгороде мэрия уже издала постановление об инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов, предназначенных для укрытия населения. Подкомиссию в муниципалитете возглавил первый замглавы города Денис Скалкин.

Галина Шамберина

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