Инвентаризацию бомбоубежищ проведут в Нижегородской области

Инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны проведут в Нижегородской области. Согласно распоряжению регионального правительства, отчеты об инвентаризации необходимо предоставить в областное ГУ МЧС до 1 декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Этим же документом правительство создало инвентаризационную комиссию, которую возглавил заместитель губернатора Петр Банников. Муниципалитетам в свою очередь рекомендовано организовать инвентаризацию на своих территориях и создать для этого соответствующие подкомиссии.

В Нижнем Новгороде мэрия уже издала постановление об инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов, предназначенных для укрытия населения. Подкомиссию в муниципалитете возглавил первый замглавы города Денис Скалкин.

Галина Шамберина