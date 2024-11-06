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В Йошкар-Оле открыли радионуклидную лабораторию за 100 млн рублей

На базе Республиканского клинического онкологического диспансера в Йошкар-Оле начала работу радионуклидная лаборатория, создание которой обошлось более чем в 100 млн руб. Об этом сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев.

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В Йошкар-Оле открыли радионуклидную лабораторию за 100 млн рублей

В Йошкар-Оле открыли радионуклидную лабораторию за 100 млн рублей

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева

В Йошкар-Оле открыли радионуклидную лабораторию за 100 млн рублей

В Йошкар-Оле открыли радионуклидную лабораторию за 100 млн рублей

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева

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В Йошкар-Оле открыли радионуклидную лабораторию за 100 млн рублей

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева

В Йошкар-Оле открыли радионуклидную лабораторию за 100 млн рублей

Фото: Telegram-канал главы Марий Эл Юрия Зайцева

Новая лаборатория оснащена для проведения радионуклидной диагностики, которая позволяет точно обследовать пациентов, особенно при выявлении опухолей и мониторинге их изменений. Этот метод помогает подобрать оптимальное лечение и применяется не только для онкобольных, но и для пациентов с заболеваниями щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы.

Финансирование лаборатории, открытой в рамках нацпроекта «Здравоохранение», поступило из федерального и регионального бюджетов.

Анар Зейналов

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