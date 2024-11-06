«Гортранс» вновь объявил торги на закупку автобусов почти на 1 млрд рублей

ЕМУП «Гортранс» объявило тендеры на закупку 12 больших автобусов и 18 автобусов на 520,15 млн руб. и 445,65млн руб. соответственно. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Гортранс" планирует закупить 30 автобусов почти на 1 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Гортранс" планирует закупить 30 автобусов почти на 1 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предполагается, что 12 автобусов будут рассчитаны на 35-40 посадочных мест и 150 человек, 18 автобусов — на 25-30 мест и 80 человек.

Заявки принимаются до 21 ноября. Уточняется, что автобусы должны быть поставлены до 15 декабря.

Ранее «Гортранс» объявлял тендеры на закупку автобусов, но на торги не заявилось участников.

Анастасия Таначева