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«Гортранс» вновь объявил торги на закупку автобусов почти на 1 млрд рублей

ЕМУП «Гортранс» объявило тендеры на закупку 12 больших автобусов и 18 автобусов на 520,15 млн руб. и 445,65млн руб. соответственно. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

"Гортранс" планирует закупить 30 автобусов почти на 1 млрд рублей

"Гортранс" планирует закупить 30 автобусов почти на 1 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

"Гортранс" планирует закупить 30 автобусов почти на 1 млрд рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предполагается, что 12 автобусов будут рассчитаны на 35-40 посадочных мест и 150 человек, 18 автобусов — на 25-30 мест и 80 человек.

Заявки принимаются до 21 ноября. Уточняется, что автобусы должны быть поставлены до 15 декабря.

Ранее «Гортранс» объявлял тендеры на закупку автобусов, но на торги не заявилось участников.

Анастасия Таначева

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