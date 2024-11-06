Горьковская железная дорога за десять месяцев обработала 4 млн тонн грузов

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе-октябре 2024 года обработала 4,8 млн тонн грузов. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше всего грузов переработано на терминалах Тихорецкая (862,3 тыс. тонн), Муром (606,2 тыс. тонн) и Доскино (576,4 тыс. тонн). Как писал «Ъ-Приволжье», за десять месяцев погрузка на ГЖД сократилась 7,5%, до 22,2 млн тонн.

В пресс-службе ГЖД добавили, что магистраль оказывает услуги комплексного транспортного обслуживания с погрузкой и выгрузкой, хранением и доставкой грузов и оформлением документов.

Владимир Зубарев