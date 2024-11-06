Уральскую модель Никитчук задержали за незадекларированные украшения на 12 млн

Таможенники московского аэропорта Внуково задержали уральскую модель Софию Никитчук за перевозку ювелирных украшений известных брендов на сумму 12 млн руб. без декларации, передает Telegram-канал Mash. Как сообщили в пресс-службе Федерального таможенного управления, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

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Модель прибыла из Ниццы (Франция), она летела транзитом через Стамбул (Турция). Во время досмотра сотрудник таможни обратил внимание на ювелирные украшения, которые носила участница мировых конкурсов красоты. Пассажирка предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Она пояснила, что не декларировала их, так как это личные вещи.

Украшения передали на экспертизу. «Специалисты определили, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы»,— рассказали сотрудники таможни.

София Никитчук в 2014 году получила титул «Мисс Екатеринбург», в 2015 году — «Мисс Россия» и «Вице-мисс мира-2015». В декабре 2018 года госпожа Никитчук стала помощником депутата Госдумы от Краснодарского края Сергея Кривоносова.

Полина Хабарова