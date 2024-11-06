Погрузка на Южно-Уральской железной дороге сократилась на 10,8%

В январе-октябре 2024 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) составила 53,6 млн т. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за октябрь было погружено 5,1 млн т грузов (-15,6% по сравнению с октябрем 2023-го). Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Кроме того, за десять месяцев 2024 года зафиксировано сокращение грузооборота. Показатель составил 132 млрд тарифных тонно-км, уменьшившись на 12,3%. С учетом пробега вагонов грузооборот сократился на 13,4%. В целом в октябре текущего года показатель составил 12,9 млрд тарифных тонно-км и уменьшился за год на 15,3%

Заметнее всего сократилась погрузка строительных грузов (17,1 млн т, -18,6), кокса (449,5 тыс. т, -12,7%) и черных металлов (12,5 млн т, -7,9%), нефти и нефтепродуктов (8,5 млн т, -6%).

Зафиксирована и положительная динамика: увеличилась погрузка зерна (1,9 млн т, +17,1%), цемента (2,1 млн т, +5,4%), промышленного сырья и формовочных материалов (1,2 млн т, +5,1%), химических и минеральных удобрений (78,4 тыс. т, +5%).