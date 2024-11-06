Выручка ЮГК на Урале снизилась на 20% из-за закрытия карьеров

Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) опубликовала отчетность по РСБУ за третий квартал 2024 года. Выручка холдинга на Урале по итогам девяти месяцев снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до 20,2 млрд руб. В компании сообщили, что это произошло из-за приостановки добычи золота на активах в Челябинской области по указанию Ростехнадзора, которое действует с середины августа.

При этом, по данным ЮГК, выручка по РСБУ дочернего непубличного предприятия, ООО «Соврудник», куда входит большая часть активов Сибирского хаба, выросла на 41% за аналогичный период на фоне роста цен на золото и увеличения объемов производства. В отчетность эти данные не вошли.

Чистый убыток ЮГК сократился в 3,2 раза до 3,3 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе Ростехнадзор вынес в отношении ЮГК постановление об административном правонарушении, в рамках которого предприятию назначено приостановить горные работы на карьерах «Южный Курасан», «Березняковский», «Светлинский» и «Курасан» на 90 суток. Причиной стали выявленные во время проверок нарушения: деформация бортов, уступов и откосов и отсутствие контроля за их параметрами. Кроме того, в компании не вносили в документацию сведения о результатах обследования объектов после оползней и не составляли ежегодные отчеты о состоянии карьеров. ЮГК пыталась оспорить решение Ростехнадзора в суде, однако в конце сентября ей отказали в удовлетворении иска.