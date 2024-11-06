Директор компании в Уфе обвиняется в краже выделенных на ремонт вуза средств

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу владельца и директора ООО «Окна премиум», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Константине Шевнине.

По версии следствия, в январе 2021 года между компанией и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом был заключен договор на капитальный ремонт помещений.

Подрядчик не исполнил обязательства в полном объеме, ввел в заблуждение должностных лиц университета и подписал у них акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости. В документы внесли сведения о фактически невыполненных работах на общую сумму более 1,5 млн руб., которые фигурант присвоил.

Обвиняемый не признал вину. Для возмещения причиненного ущерба на его автомобиль Volkswagen Tiguan наложен арест.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Уфы.

Майя Иванова