Чебоксарцы в октябре перевели телефонным мошенникам более 66 млн рублей

За октябрь жители Чебоксар потеряли свыше 66 млн руб., переведя средства на счета телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу Чебоксары.

За месяц 52 жителя города обманным путем перечислили более 42 млн руб., полагая, что переводят деньги на «безопасный» или «резервный» счет. Еще 42 человека пострадали от недобросовестных продавцов при покупке товаров онлайн, потеряв около 6 млн руб. Примерно 16 млн ушли псевдоброкерам от 39 доверчивых горожан, которые надеялись заработать.

Средний возраст потерпевших — 42 года. Среди пострадавших — 16-летний школьник, который отправил мошенникам более 12 тыс. руб., надеясь приобрести видеокарту через интернет. Самым пожилым стал 83-летний пенсионер, с карты которого преступники списали полмиллиона рублей после установки приложения, якобы продлевающего услуги сотового оператора.

Всего с июля жители Чебоксар перевели мошенникам свыше 254 млн руб. Полиция Чебоксар призывает граждан к бдительности и напоминает, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают переводы на «безопасные» счета и не требуют передачи паролей или смс-кодов.

Анар Зейналов