Полиция Сочи проверяет сообщения о «закладках» возле школы

В Сочи полицейские проверяют сообщения граждан о том, что возле школы №13 постоянно оставляют «закладки» с наркотиками. Каждый день осуществляется продажа наркотиков и сбор закладок во дворах, происходит это прямо на глазах детей и школьников в районе школы №13, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Константин Затулин, к которому горожане обратились за помощью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По словам парламентария, в сочинском УВД обращения жителей регистрируются и приобщаются к материалам проверки. Однако сами горожане жалуются на то, что положительных результатов нет. По словам местных жителей, напротив школы продолжают делать закладки. Для того чтобы решить проблему, Константин Затулин обратился в сочинскую полицию.

В ответ на запрос парламентария заместитель начальника отдела полиции Центрального района УВД по Сочи подполковник полиции Сергей Берлюбский сообщил, что правоохранители провели рейды, чтобы найти наркоторговцев. Полицейские также опросили местных жителей. Предполагаемых закладчиков правоохранители не нашли. Работа продолжается.

Вячеслав Рыжков