В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

В лечебном исправительном учреждении №7 УФСИН Чувашии выявили ряд нарушений после проверки исполняющего обязанности прокурора республики Михаила Шпакова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

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Михаил Шпаков посетил промышленную зону, отрядные помещения, столовую, реабилитационный центр «Аврора», больницу и камеры штрафного изолятора.

В результате проверки выявили следующие нарушения:

в учреждении не полностью учитывали рабочее время осужденных, из-за чего им выплачивали зарплату не в полном объеме;

некоторым осужденным своевременно не выдали нижнее белье и сезонную обувь;

в отдельных помещениях учреждения не хватает предметов мебели и инвентаря.

Прокуратура Чувашии внесла представление в адрес начальника регионального УФСИН, чтобы устранить нарушения.

Диана Соловьёва