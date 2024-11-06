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В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

В лечебном исправительном учреждении №7 УФСИН Чувашии выявили ряд нарушений после проверки исполняющего обязанности прокурора республики Михаила Шпакова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

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В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

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В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

В лечебном учреждении для осужденных Чувашии выявили ряд нарушений

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики

Михаил Шпаков посетил промышленную зону, отрядные помещения, столовую, реабилитационный центр «Аврора», больницу и камеры штрафного изолятора.

В результате проверки выявили следующие нарушения:

  • в учреждении не полностью учитывали рабочее время осужденных, из-за чего им выплачивали зарплату не в полном объеме;
  • некоторым осужденным своевременно не выдали нижнее белье и сезонную обувь;
  • в отдельных помещениях учреждения не хватает предметов мебели и инвентаря.

Прокуратура Чувашии внесла представление в адрес начальника регионального УФСИН, чтобы устранить нарушения.

Диана Соловьёва

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