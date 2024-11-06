Сочи вошел в топ популярных направлений новосибирцев для новогодних путешествий

Сочи стал одним из самых востребованных городов для жителей Новосибирска на новогодние праздники наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на сервис Яндекс.Путешествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В преддверии новогодних праздников Сочи оказался среди лидеров по популярности среди туристических направлений для новосибирцев. По данным сервиса Яндекс.Путешествия, отдыхать в Сочи туристы планируют восемь дней в среднем с горизонтом бронирования в 165 дней, а стоимость авиабилетов составляет около 33,5 тыс. руб.

Москва и Санкт-Петербург также вошли в тройку самых востребованных направлений. Новосибирцы планируют отдыхать в столице шесть дней, бронируя билеты за 100 дней до вылета по цене около 19,9 тыс. руб. Санкт-Петербург привлекает путешественников на аналогичный срок — шесть дней, при этом билеты бронируют в среднем за 89 дней и обходятся в 22,6 тыс. руб.

В пятерку популярных городов также вошли Южно-Сахалинск и Иркутск. Средняя продолжительность отдыха в этих направлениях составляет семь дней, а средний горизонт планирования — 70–73 дня. Стоимость авиабилетов для этих городов — 12,4 тыс. и 20,9 тыс. руб. соответственно.

В 2024 году наблюдается значительный рост интереса россиян к зарубежным направлениям. Доля бронирований в страны дальнего зарубежья увеличилась на 29%. Ближнее зарубежье показало рост на 69%. Среди дальних стран лидерами стали Таиланд (+700%) и Китай (+350%), а в ближнем зарубежье — Армения (+350%) и Узбекистан (+250%).

Мария Удовик