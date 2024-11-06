В производства арматуры и бесшовных труб в Уфе инвестируют более 3 млрд рублей

В Башкирии планируют инвестировать в реализацию двух приоритетных инвестиционных проектов более 3 млрд руб., сообщает пресс-служба Корпорации развития республики.

ООО «Уфимский вентиляторный завод» намерено вложить в производство арматуры и металлического уголка около 2,7 млрд руб. Производственный комплекс общей площадью более 15 тыс. кв. м, расположенный в Орджоникидзевском районе Уфы, будет ежегодно производить не менее 60 тыс. тонн продукции, пояснил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов. На производстве создадут 105 рабочих мест.

ООО «Октябрьскхиммаш» намерено инвестировать в производство холоднодеформированных бесшовных труб малого диаметра 311 млн руб. и создать 30 новых рабочих мест. Продукцию будут поставлять нефтегазовым предприятиям, отметил господин Габбасов.

Включение инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии дает инвестору право на особые налоговые льготы и широкий спектр преференций со стороны государства.

ООО «Уфимский вентиляторный завод», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2018 года в Уфе. Компания занимается производством промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Владелец — Артем Ефремов. В 2023 году выручка ООО составила 89,13 млн руб., чистая прибыль — 3,16 млн руб.

ООО «Октябрьскхиммаш», образованное в апреле 2003 года в Октябрьском, занимается оптовой неспециализированной торговлей. Учредитель — Лилия Теляева. Выручка по итогам 2023 года составила 1,77 млрд руб., чистая прибыль — 161,84 млн руб.

Майя Иванова