В Выксе открыли новую школу на тысячу учеников

Новую школу на тысячу учеников открыли в Выксе в рамках нацпроекта «Образование». Построено учебное заведение по концессионному соглашению между правительством Нижегородской области и региональной Корпорацией развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Общая площадь новой школы составляет 21,6 тыс. кв. м. В четырех учебных корпусах оборудованы специальные классы для уроков химии, физики и биологии. Есть помещения для групп продленного дня с местами для сна, тренажерный и два спортивных зала, столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, мастерские и лаборатории.

На пришкольной территории обустроены уличные пространства, созданы физкультурно-спортивная и игровая зоны, предусмотрены площадки для выращивания декоративных, плодовых и овощных культур.

По словам губернатора Глеба Никитина, новая школа — хороший пример современного подхода к организации образовательного пространства. «Школьники смогут получать качественное образование, а создание дополнительных мест позволяет разгрузить другие учебные заведения. Очень важно, что школа приспособлена для маломобильных людей. В ней установлены пандусы и два лифта»,— отметил глава региона.

Всего нижегородская Корпорация развития сдала в эксплуатацию семь школ, построенных в рамках концессионных соглашений, и курирует строительство еще шести учебных заведений.

Андрей Репин