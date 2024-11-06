Книжная ярмарка в Нацбиблиотеке, презентация альбома Gauga и фестиваль разумного потребления

С 8 по 10 ноября в Нацбиблиотеке РТ будет проходить ежегодный фестиваль «Текст» с большой книжной ярмаркой, лекциями и выставкой о казанской школе фотографии. Татарская рок-группа Gauga презентует новый альбом Alisa, а в клубе Reborn выступит исполнительница Элли на маковом поле. Сразу три известных стендап-комика представят свое шоу в Казани: Гурам Амарян, Алексей Квашконкин и Елизавета Варвара Аранова. Также в городе пройдет: фестиваль разумного потребления «КультТорг», благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой» и концерт поэтессы Ах Астаховой. Подробнее — в афише Ъ.

Где послушать музыку

7 ноября в ГБКЗ им. С. Сайдашева впервые в Казани состоится концертная программа «Семь Бахов», произведения которой прозвучат в Казани впервые. Концертный камерный оркестр Казанской консерватории исполнит музыку великого Иоганна Себастьяна Баха и его сыновей. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

8 ноября в клубе Reborn выступит исполнительница Элли на маковом поле. В ее творчестве переплетаются проникновенный голос, тонкая поэзия и чарующие звуки фортепиано. Начало в 20:00, билеты стоят от 1800 руб. (12+)

8 ноября татарская рок-группа Gauga приглашает на презентацию нового альбома Alisa в музыкальном пространстве Werk. Альбом Alisa — это коллекция из 10 композиций, каждая из которых пронизана мрачной и холодной атмосферой. Звучание альбома наполнено мистическими нотами, которые создают особую ауру и погружают слушателя в мир тайн. Начало в 19:30, билет стоит 1500 руб. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 8 ноября татарская рок-группа Gauga приглашает на презентацию нового альбома Alisa в музыкальном пространстве Werk

Фото: Официальная группа в ВК: GAUGA 8 ноября татарская рок-группа Gauga приглашает на презентацию нового альбома Alisa в музыкальном пространстве Werk

Фото: Официальная группа в ВК: GAUGA

9 ноября в КЦ «Московский» дуэт Виктории и Антона Макарских выступит с ярким интерактивным музыкальным действом под названием «Живой концерт». В репертуаре исполнителей как песни, написанные специально для Макарских известными авторами, так и уже ставшие хитами композиция «Обними» и ария Belle из мюзикла Notre Dame de Paris. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 3000 руб.

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Какие спектакли посмотреть

7 ноября в 19:00 на сцене театральной площадки «MON» пройдет показ музыкального русско-татарского ситкома «Мон». Перед зрителями предстанет затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Билеты стоят от 380 руб. (16+)

7 и 13 ноября Казанский цирк приглашает всех на спектакль-променад, который откроет для зрителей другую сторону цирка и сделает их частью этого удивительного мира. Иммерсивный спектакль «Трогатьельный спектакль» — это путешествие, где зрители не сидят на месте, а перемещаются по зданию цирка. Начало в 19:00, стоимость билета — 2500 руб. (12+)

9 ноября в КСК «Уникс» покажут спектакль «Осенний роман». Это 6 рассказов о любви, которые одновременно оставляют чувство радости и грусти, восторга и сожаления, затрагивают самые сокровенные уголки души. В спектакле показаны различные грани любви — от роковой и трагической до страстной и всепрощающей. Начало в 18:00, билеты стоят от 1800 руб. (12+)

9 ноября в 19:00 и 21:30 в Особняке Демидова пройдут показы спектакля «Бар "Хемингуэй"». Иммерсивная постановка погружает зрителя в двадцатые годы XX века — во времена голодных дней Хемингуэя и веселых вечеринок Фицжеральдов, создания шедевров под опекой Гертруды Стайн и бурных эмоций всего Парижа. Билеты стоят 2200 руб. (18+)

9 ноября в ТЮЗе имени Кариева можно будет посмотреть «Отосланные письма» — инсценировку одноименной повести писателя Аделя Кутуя, принесшей ему славу. В знакомой многим ценителям классической литературы истории затрагиваются нестареющие темы долга и любви, семейных ценностей и борьбы за собственное счастье. Начало в 18:00, билеты стоят от 300 руб. (12+)

13 ноября в 19:00 в театре Камала покажут спектакль «Голубая шаль» — визитную карточку татарского театра в постановке главного режиссера Фарида Бикчантаева. Написанная еще в 1926 году пьеса транслирует вечно прекрасные образы мужского и женского национального идеала, свободолюбивый дух народа и любовь к родной земле. Стоимость билета — от 360 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 13 ноября в театре Камала покажут спектакль «Голубая шаль»

Фото: Официальная группа в ВК: «Татарский театр имени Камала» 13 ноября в театре Камала покажут спектакль «Голубая шаль»

Фото: Официальная группа в ВК: «Татарский театр имени Камала»

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Какие спортивные события посетить

9 ноября в «Баскет-холле» казанский «Уникс» проведет домашний матч в рамках Единой лиги ВТБ. Их соперниками станет московская команда ЦСКА. Начало в 14:00, билеты стоят от 390 руб.

10 ноября фанатов футбола приглашают на стадион «Ак Барс Арена», где казанский клуб «Рубин» сыграет с «Краснодаром». Начало матча Российской Премьер-лиги МИР в 19:45, стоимость билетов — от 400 руб.

А 13 ноября хоккейный клуб «Ак Барс» встретится на льду «Татнефть-арены» с командой «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) в рамках регулярного сезона Чемпионата КХЛ. Начало матча в 19:30, билеты на него стоят от 1500 руб.

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Куда сходить на стендап

8 ноября в «Татнефть Арене» с новой концертной программой «Гость» выступит Гурам Амарян. Стендап-комик рассуждает о жизни восточного парня, уже более двадцати лет проживающего в России, разбавляя реальные истории из жизни колкими наблюдениями и шутками. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 1400 руб. (18+)

9 ноября в 19:00 в стендап-клубе «Клуп» свою программу представит Алексей Квашонкин — стендап-комик с 20-летним стажем и резидент Stand-up Club #1. Начало в 19:00, билеты стоят от 1000 руб.

13 ноября на сцене КЦ «Сайдаш» выступит участница проекта «Женский стендап на ТНТ», шоу «Разгоны» и «Что у вас случилось?» Елизавета Варвара Аранова. Начало программы в 18:00, стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах идет мультфильм «Диплодочек и волшебные миры» о любопытном маленьком динозавре — персонаже комикса, созданного художником Тедом. Когда издатель убеждает его избавиться от старомодных сюжетов, Тед начинает стирать джунгли и дом Диплодочка. Пытаясь спастись от смертельной опасности, динозавр выпрыгивает из комикса и отправляется в удивительное путешествие по волшебным мирам. (6+)

В прокат выходит российская драма «Любовь Советского союза» — рассказ о любовном треугольнике между актрисой, летчиком-героем и писателем на фоне исторических событий 1930-40-х годов. Это история о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви. (16+)

11 ноября в кинотеатре «Киномакс-IMAX» пройдет спецпоказ аниме Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». 18-летнюю Софи превращает в старуху злая ведьма. Девушка бежит из города и встречает необычный дом на ножках, в котором знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Софи начинает управлять хозяйством «замка», пытаясь снять с себя проклятие. Картину представит кинокритик Адиля Хайбуллина. Начало в 19:00, билеты стоят 600 руб.

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На какие выставки сходить

В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Красота в трех измерениях», где представлены работы трех художников разного поколения — Валерия, Виталия и Александра Скобеевых. Связующим звеном их творчества становится книга: с одной стороны, как проводник идей и смыслов, а с другой — как медиум и произведение само по себе. Выставка показывает связь между разным искусством трех поколений художников. Вход свободный.

7 ноября в Присутственных местах Казанского кремля состоится открытие выставки «Люби все человечество как брата своего...». Проект готовит Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник «Жидебай-Брілі» в рамках Дней культуры области Абай. На выставке будут представлены более 80 экспонатов, связанных с великими личностями области: Абаем Кунанбайулы, Шакаримом Кудайбердыулы, Мухтаром Ауэзовым. Это личные вещи, книги и рукописные материалы, которые познакомят жителей Татарстана с их жизнью и творчеством. Вход на выставку свободный.

С 7 по 10 ноября в Центре современной культуры «Смена» будет работать выставка «5+5», подготовленная специально к юбилею qullar — казанской студии предметного дизайна. Проект представит предметы из основной и ресайкл-коллекции студии, а также расскажет о том, как создается мебель из природных и переработанных материалов. 9 ноября основатели студии Александр Николаев и Константин Максимов проведут в «Смене» лекцию «Экология в дизайне» об экологичных трендах при создании мебели и своем опыте взаимодействия с переработанными материалами. Лекция начнется в 16:00, а в 17:00 Александр и Константин проведут экскурсию по выставке. Вход на лекцию по бесплатной регистрации, а на выставку — свободный.

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Чем заняться еще

7 ноября в КЦ «Чулпан» ансамбль танца «Казань» покажет зрителям свое танцевальное шоу «Казанские сокровища» об истории татарского народа со времен великого переселения до становления современной Казани. В постановке использованы элементы традиций, обрядов татарского народа, восточного базара, их культурных истоков в сочетании с современными техническими эффектами. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 900 руб. (6+)

С 8 по 10 ноября в Национальной библиотеке РТ будет проходить фестиваль «Текст». Событие включает в себя лекции, мастер-классы, презентации книг и открытые встречи с писателями. Ежедневно с 11:00 до 20:00 в холле первого этажа будет работать книжная ярмарка от издательств «Бомбора», «Ад Маргинем», «Альпина» и других, а также состоится гаражная распродажа издательства МИФ. Кроме того, в рамках фестиваля в Нацбиблиотеке будет открыта фотовыставка «Тасма-50» о полувековой истории казанской школы фотографии. Вход на события по бесплатным регистрациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 8 по 10 ноября в Национальной библиотеке РТ будет проходить фестиваль «Текст»

Фото: Группа в ВК: Национальная библиотека Республики Татарстан С 8 по 10 ноября в Национальной библиотеке РТ будет проходить фестиваль «Текст»

Фото: Группа в ВК: Национальная библиотека Республики Татарстан

9 ноября с 12:00 до 19:00 в «Родине» пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг». В программе: маркет б/у вещей и экотоваров, зона обмена вещами, прием вторсырья на переработку. В программу «КультТорга» войдут мастер-класс по росписи деревянных домиков и тренинг по раздельному сбору органики в домашних условиях. Участие в мастер-классе стоит 200 руб., вход на фестиваль свободный.

10 ноября в технопарке «Идея» пройдет благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой». В программе: выставка кошек, которые ищут дом, благотворительная ярмарка, прием кормов для подопечных приюта и мастер-классы. Мероприятие продлится с 11:00 до 16:00, стоимость входного билета — 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 10 ноября в технопарке «Идея» пройдет благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой»

Фото: Группа в ВК: «Благотворительный проект «Дорога Домой«» 10 ноября в технопарке «Идея» пройдет благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой»

Фото: Группа в ВК: «Благотворительный проект «Дорога Домой«»

10 ноября в Татарской филармонии имени Тукая выступит современная поэтесса Ах Астахова. Новая программа «Где свет приумножают» создана в соавторстве с композитором Юлией Чжен. Работа воплощает уникальный синтез стихов и музыки, затрагивая различные чувства и состояния человеческой души — от печали до радости. Начало в 19:00, билеты стоят от 1600 руб. (6+)

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Гузель Ахметгалиева

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