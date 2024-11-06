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В Чувашии капремонт дороги Чебоксары — Сурское завершен на 94%

Капитальный ремонт участка дороги Чебоксары — Сурское в Красноармейском районе Чувашии завершён на 94%. Об этом сообщает пресс-служба КУ «Чувашупрдор».

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и включает восстановление трассы, установку новых остановок и обустройство пешеходной зоны. Работы ведутся с опережением графика, что позволило подрядчику ООО «Воддорстрой» завершить основные этапы на год раньше срока. Протяжённость участка составляет 2,672 км, общая стоимость капремонта — 231,9 млн руб.

Дорога получит новое асфальтобетонное покрытие III категории, что обеспечит её долговечность и повысит безопасность движения.

Ранее сообщалось, что в рамках работ на автодороге Чебоксары — Сурское был проведен капитальный ремонт на двух участках в Вурнарском и Шумерлинском муниципальных округах общей протяженностью 3,2 км.

Анар Зейналов

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