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Религиозный обряд мог стать причиной пожара в многоквартирном доме в Починках

В селе Починки Нижегородской области произошел пожар в многоквартирном доме. По данным МЧС, наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при проведении религиозных обрядов.

В квартире, где произошел пожар, проживала 84-летняя пенсионерка и ее внук. По словам соседей, пожилая нижегородка каждое утро зажигала дома свечи.

Утром 6 ноября внук пенсионерки ушел на работу, но через полчаса ему позвонили и сообщили, что в квартире пожар.

Площадь возгорания составила 12 кв. м, огонь тушили 12 специалистов МЧС и пять единиц техники. Пенсионерка во время пожара погибла.

Андрей Репин

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