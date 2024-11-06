Религиозный обряд мог стать причиной пожара в многоквартирном доме в Починках

В селе Починки Нижегородской области произошел пожар в многоквартирном доме. По данным МЧС, наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при проведении религиозных обрядов.

В квартире, где произошел пожар, проживала 84-летняя пенсионерка и ее внук. По словам соседей, пожилая нижегородка каждое утро зажигала дома свечи.

Утром 6 ноября внук пенсионерки ушел на работу, но через полчаса ему позвонили и сообщили, что в квартире пожар.

Площадь возгорания составила 12 кв. м, огонь тушили 12 специалистов МЧС и пять единиц техники. Пенсионерка во время пожара погибла.

Андрей Репин