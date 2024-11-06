Конкурс по отбору претендентов на пост мэра Челябинска продлится до полуночи

Отбор претендентов на должность главы Челябинска из-за количества участников продлится с утра до 23:30 7 ноября. Результаты объявят примерно в 00:00, сообщает пресс-служба городской думы.

Конкурс на пост мэра 7 ноября пройдет в два этапа. Во время первого 28 участников пройдут тест из 30 вопросов, рассчитанный на полчаса. После кандидаты представят комиссии свое видение работы главы города и направлений развития Челябинска в ближайшие годы. Каждому зарегистрированному участнику на этот этап предоставляется до 15 минут.

Главу Челябинска гордуме из числа победителей конкурса необходимо выбрать в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией. Ближайшее заседание думы запланировано на 19 ноября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на конкурс по выбору мэра Челябинска заявились 29 человек, но 5 ноября бизнесмен Виктор Легенчук снял свою кандидатуру с соревнования. Ранее он дважды пытался стать главой Миасса — в 2023-м и в этом году. Таким образом, в конкурсе примут участие 28 претендентов. Сейчас временно исполняющим обязанности мэра Челябинска является бывший председатель региональной контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин.

Виталина Ярховска